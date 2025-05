Atalanta, i convocati della sfida contro la Roma: la scelta su Lookman

TUTTOmercatoWEB.com

Oggi, alle ore 20,45, è in programma una partita importantissima, che andrà a chiudere la 36a giornata di Serie A. Si tratta del posticipo tra Atalanta e Roma, che ci dirà molto sulla lotta Champions.

Agli orobici mancano pochi passi per blindare il terzo posto, mentre la Roma ha la grande occasione di superare Lazio e Juve, prendendosi la quarta posizione in solitaria. Intanto, è stata diramata la lista dei convocati dell'Atalanta, che era attesissima per capire la scelta su Ademola Lookman. Ebbene, l'attaccante nigeriano è stato convocato e dovrebbe giocare dall'inizio insieme a De Ketelaere e Retegui.

