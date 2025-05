Calciomercato Lazio | Attacco, piace un gioiello serbo. E con Milinkovic...

CALCIOMERCATO LAZIO - Un rinforzo in attacco, può essere una delle strade che la Lazio percorrerà nel mercato estivo. Castellanos è uno degli "incedibili" indicati da Fabiani, ma poi tutto dipenderà da eventuali proposte in arrivo (la valutazione si aggira sui 30 milioni di euro), così come per Dia che ha un prezzo che si aggira sui 15 milioni di euro e ha estimatori in Premier e Ligue 1. Dipenderà dal mercato, appunto, non è escluso che tutto possa rimanere com'è lì davanti, a quel aggiungendo un profilo giovane che possa offrire caratteristiche diverse all'attacco biancoceleste. Perché s'è visto contro il Parma e anche contro la Juve, quando la Lazio incontra squadra chiuse che fanno densità centralmente e costringono la squadra di Baroni a giocare sugli esterni, poi al centro manca una torre che possa sfruttare le tante palle che spiovono dalle fasce. Castellanos ha elevazione, ma non è una torre, Baroni si gioca allora la carta Vecino che però di mestiere farebbe il mediano.

PISTA SERBA - Ecco che allora quella che porta a un attaccante giovane e fisico può essere una pista da battere. La squadra mercato biancoceleste ha attenzionato diversi nomi, uno di questi è quello di Mihailo Ivanovic, classe 2004, centravanti del Millwall e già nel giro della nazionale maggiore serba. Ivanovic è esploso in questa seconda parte di stagione, da febbraio a oggi ha segnato 10 gol in 17 partite di Championship, compirà 21 anni a novembre, ha esordito con la Serbia a novembre. Piede destro, struttura fisica importante (è alto 1,91), Ivanovic sa giocare di sponda, ma anche attaccare con forza la profondità e - dettaglio da non trascurare - calciare bene da fermo: spesso s'incarica di tirare (con successo) punizioni e rigori. Forte tecnicamente, a volte si abbassa a giocare anche da trequartista nel 4-2-3-1. Ivanovic si è formato nel Vojvodina, la stessa squadra nella quale era cresciuto calcisticamente Milinkovic-Savic, poi una parentesi con la Primavera della Sampdoria, il ritorno al Vojvodina e il trasferimento al Millwall la scorsa estate. Il prezzo del giocatore serbo si aggira intorno ai 10 milioni di euro. In patria alcuni lo paragonano a Vlahovic, si sono letti accostamenti anche a Boksic (non per il passaporto croato di Ivanovic), forse eccessivi. Il talento però c'è e la Lazio monitora.

