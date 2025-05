Lazio, con l'Inter occhio ai cartellini: chi rischia di saltare il Lecce

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

Archiviata la sfida con la Juventus, la Lazio può guardare alla penultima giornata di campionato, turno in cui affronterà l'Inter di Simone Inzaghi. Nella sfida contro i nerazzurri sarà cruciale per i biancocelesti fare risultato, per poi andarsi a giocare il piazzamento finale nell'ultima gara stagionale contro il Lecce.

A fare particolare attenzione a San Siro dovranno essere Rovella e Belahyane. Entrambi i centrocampisti, infatti, sono diffidati e in caso di ammonizione salterebbero il match dell'Olimpico contro i salentini.

