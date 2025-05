Lazio, Siviglia racconta: "Il mio esordio? Ero in stanza con Baroni e..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Filippo Gabutti

Sebastiano Siviglia è intervenuto ai microfoni di Tv Play anche per raccontare del suo passato e della sua carriera, svelando degli aneddoti interessanti come quello del suo esordio in Serie A, con la maglia dell'Hellas Verona, quando condivideva la stanza con Marco Baroni.

"Al mio esordio in Serie A ho dovuto marcare Batistuta. Era una giornata di fine settembre, ero tranquillo in campo Marco Baroni ed entra mister Gigi Cagni per spiegargli chi doveva marcare. Poi si gira verso di me e dice: 'Oggi giocherai'. Mi sono ghiacciato, l'adrenalina subito a mille. Era un sogno che si realizzava con Batistuta come battesimo. Ho fatto i primi 20 minuti guardando ogni dettaglio di questi grandi giocatori. Ero come un bambino nel mono delle meraviglie".

