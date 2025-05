Milan, Conceicao sull'Olimpico: "Questo stadio mi ha dato belle soddisfazioni, ma ero..."

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, in conferenza stampa ha parlato Sergio Conceicao. Gara speciale per il tecnico rossonero che per l'occasione farà ritorno all'Olimpico, uno stadio che gli ha regalato grandi emozioni e le ha raccontate così: "Questo stadio mi ha dato belle soddisfazioni ma ero ancora calciatore, è passato il tempo. Per domani dovremo avere lo stesso atteggiamento e vivere ogni duello come se fosse l'ultimo. Dobbiamo essere pronti a ogni scenario, sapendo che affrontiamo una squadra diversa da quella di qualche giorno fa. Ci siamo preparati bene, speriamo in una buona risposta domani".

