Roma, il presidente dell'AIA risponde a Ranieri: "Serve rispetto..."

Non è passato inosservato lo sfogo dell'allenatore della Roma Claudio Ranieri al termine della sfida persa contro l'Atalanta. Il tecnico non ha infatti condiviso la scelta da parte di arbitro e Var di assegnare prima e poi di revocare un calcio di rigore per il presunto fallo di Pasalic su Koné. Così al termine della sfida Ranieri si è espresso duramente sulla questione: "L’arbitro ha dato il rigore e rigore era. Sono sicuro che Rocchi lo chiederà a chi di dovere, se l’arbitro doveva intervenire o meno".

All'allenatore ha così risposto il presidente dell'Aia Antonio Zappi: "Rocchi mi ha confermato la bontà della valutazione tecnica: non si trattava di calcio di rigore. Il Var lo ha poi correttamente revocato. Il Var è intervenuto nel pieno rispetto del protocollo, correggendo un errore chiaro e determinante. Ranieri è un allenatore da sempre rispettato per la sua correttezza, misura e cultura sportiva", queste le sue parole.

