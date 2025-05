Lazio, Albertini sulla Coppa Italia: "L'ho vinta con i biancocelesti, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Coppa Italia è una competizione troppo snobbata? Forse sì, ma non per questo meno importante. A commentarne il valore, alla vigilia della finale tra Milan e Bologna, è stato l'ex centrocampista rossonero Demetrio Albertini che ha raccontato di quando è riuscito ad alzarla al cielo con la maglia della Lazio.

"Certamente in Coppa Italia han giocato tante volte quelli che giocavano meno per dare ritmo partita. Ma anche nel mio Milan le cosiddette riserve non erano riserve. È vero che nella mia carriera al Milan mi manca solo la Coppa Italia. Sono riuscita a vincerla poi con la Lazio. Diciamo così: come si è sempre detto che la casa del Milan è la Champions possiamo dire che la Coppa Italia è stata un fuori casa".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.