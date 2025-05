WOMEN | 'eBay Values Award', Lazio protagonista: Goldoni tra le premiate

La stagione calcistica femminile sta volgendo al termine, l'ultimo atto sarà la finale di Coppa Italia tra Juve e Roma che andrà in scena sabato. Intanto, continuano a essere assegnati premi alle protagoniste dell'annata e nella giornata di oggi la Figc ha annunciato le tre calciatrici che hanno ricevuto il premio 'eBay Values Award', non solo per meriti sportivi ma anche per i valori espressi fuori dal campo.

A ottenere il riconoscimento sono state Cecilia Salvai, Valeria Monterubbiano ed Eleonora Goldoni. Queste le motivazioni del premio assegnato alla centrocampista della Lazio Women: "Centrocampista con la stoffa della leader, mette a frutto la sua popolarità sui social per promuovere cause sociali. Conosciuta per il suo impegno costante, organizza iniziative a favore dei senzatetto, missioni umanitarie e giornate di sport inclusivo. La sua dedizione ispira e coinvolge anche le compagne di squadra, ampliando così l'impatto delle sue azioni”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE