Serie A | Inter - Lazio, data e orario ufficiali del big match

In questi minuti la Lega, dopo aver atteso l'esito della sfida di Atalanta e Roma, ha comunicato gli orari e le date ufficiali del 37° turno di Serie A che vedrà la Lazio impegnata con l'Inter a San Siro. I biancocelesti scenderanno in campo domenica 18 maggio, in contemporanea con le altre pretendenti per lo scudetto, la Champions e la salvezza, il calcio d'inizio è stato fissato alle 20:45.

Di seguito il calendario completo:

Sabato 17/5

GENOA-ATALANTA h 20.45

Domenica 18/5 h 20.45

CAGLIARI-VENEZIA

FIORENTINA-BOLOGNA

VERONA-COMO

INTER-LAZIO

JUVE-UDINESE

LECCE-TORINO

MONZA-EMPOLI

PARMA-NAPOLI

ROMA-MILAN

