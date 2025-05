Lazio, Zaccagni: "Scudetto? Vincerlo sarebbe magico, bisogna crederci. E la Champions..." - VIDEO

Fonte: Dai nostri inviati Carlo Roscito e Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

A margine della presentazione del libro "Diluvio e delirio", ai microfoni dei cronisti presenti, Mattia Zaccagni ha raccontato le emozioni di questa giornata e non solo. Il capitano della Lazio ha detto la sua anche sulla corsa Champions. Le sue parole: "Il libro me lo sono preso subito perché ci tengo a leggerlo e a immergermi nella storia, in certi racconti che sono anche molto simpatici e sicuramente questi aneddoti ce li dobbiamo portare dentro il nostro spogliatoio”.

“Scudetto? Sarebbe qualcosa di magico, ai sogni ci si deve sempre credere e soprattutto porsi degli obiettivi e come diceva Eriksson, bisogna crederci sempre. Adesso è un calcio un po’ diverso, vanno messe delle basi solide per costruire una squadra per competere allo scudetto e io sono convinto che le basi si stanno mettendo e penso che la Lazio può iniziare a pensare di vincere qualcosa”.

“Quanto crediamo nella Champions? È ancor tutto aperto, la lotta Europa e quella salvezza possono essere aperte a qualsiasi risultato e forse mai come negli ultimi anni, così tanto. Stiamo sul pezzo, mancano due partite e giocheremo al massimo”.

“Si può vincere a Milano anche senza di me? Eh si, bisogna crederci sempre”.

“In merito al libro, c’è un giocatore che apprezzi particolarmente? Ce ne sono tanti, era una squadra di grandi giocatori e personalità. Dirne uno mi sembra di sminuire gli altri, io quella squadra me la porto tutta. Nedved o Conceicao? Ho sempre avuto un debole per Nedved”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE