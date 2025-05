Delio Rossi: "Con l'Inter partita proibitiva, non so che Lazio aspettarmi. Forse..."

TUTTOmercatoWEB.com

Delio Rossi è stato ospite ai microfoni di Radiosei per parlare di alcuni argomenti caldi in casa Lazio, primo fra tutti il big match con l'Inter che si disputerà in contemporanea con le altre gare della giornata. Le parole dell'ex biancoceleste: "Importante giocare in contemporanea. Con la Juventus era ancora più importante per lo scontro diretto, sicuramente a Milano non sarà facile. Non so che Lazio aspettarmi contro l’Inter, con loro ancora in lotta per lo Scudetto. I nerazzurri sono i più forti del nostro campionato, su questo non ci piove. Sabato ho visto una Juve ai minimi termini, i rimpianti grossi sono per la Lazio. I punti persi, specialmente col Parma, pesano come un macigno. La Lazio deve andare a San Siro giocandosi tutto, senza troppi pensieri. È una partita proibitiva, ma la Lazio non ha niente da perdere”.

"La Lazio ha fatto molto bene fuori casa, specialmente nel 2025. Forse il fatto di non avere quella pressione di dover fare il risultato a tutti i costi, può essere un fattore a favore dei biancocelesti. Ho la sensazione che Baroni abbia un atteggiamento più conservativo in questo finale di stagione, che miri prima a non prenderle che a darle. La contemporaneità è giusta, ma da allenatore, non vorrei che nessuno si metta a vedere sul cellulare ciò che succede su gli altri campi”.

"Del 14 maggio ricordo la pioggia (ride, ndr) e l’immagine di Collina che prova a far rimbalzare il pallone. Ovviamente non avevo idea che la Lazio sarebbe entrata nella mia vita, ma credo che per ogni tifoso laziale sia fondamentale ricordare il passato, per affrontare il futuro. Chi mi piaceva di più? Nedved l’avrei allenato volentieri. Era un giocatore che incarnava tutte le caratteristiche del calciatore completo. Aveva personalità e sapeva guidare gli altri. Ogni allenatore lo avrebbe voluto, anche perché faceva la differenza nelle partite che contavano veramente”.

