'Diluvio e Delirio', Pancaro: "Lo scudetto il giorno più bello. Cragnotti a Formello? Vi dico..." - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In occasione della presentazione del libro 'Diluvio e Delirio' presso il Circolo Canottieri Lazio, Pancaro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. L'ex calciatore biancoceleste ha ricordato quei momenti: "L'emozione è sempre grandissima nonostante siano passati 25 anni. Ringrazio gli autori per aver scritto questo libro perché è un modo per rivivere quelle bellissime sensazioni. È stato il giorno più bello della mia vita sportiva. Lo desideravo da bambino e l'ho realizzato con la Lazio, con dei compagni di squadra straordinari, con una società presente forte, con un allenatore unico e con dei grandissimi tifosi. Cragnotti a Formello? Mi ha fatto molto piacere rivederlo a Formello, in quello che era una sua creatura. Come ho vissuto l'attesa di Perugia-Juventus? Ero con Mihajlovic e Stankovic, guardavamo la partita in una saletta".

