'Diluvio e Delirio', la presentazione al Circolo Canottieri Lazio: l'evento - FT&VD

AGGIORNAMENTO ORE 19.30 - Finisce la presentazione con un filmato finale

AGGIORNAMENTO ORE 19:25 - Parla Marcheggiani, che racconta l'episodio del coltello tra Couto e Simeone: "Era veramente una squadra in cui c’erano tanti giocatori di personalità, forti. Questo è stato un eccesso, ma il confronto era costante e il segreto è stato quello, avere questo tipo di dialettica nello spogliatoio è un allenatore in grado di veicolarla”. “Complimenti a Valerio e Manuele, sono riusciti a raccontare e a rendere realistica una pagina bellissima della storia della Lazio per noi che l’abbiamo vissuta”

AGGIORNAMENTO ORE 19:20 - Anche Juan Sebastian Veron ha deciso di mandare un video per raccontare le emozioni di quel giorno: "Grazie per avermi permesso di far parte di questa storia"

AGGIORNAMENTO ORE 19:10 - Diego Pablo Simeone, tra i protagonisti di quello storico scudetto, non è potuto essere presente fisicamente ma ha mandato un videomessaggio che viene mostrato nella sala.

AGGIORNAMENTO ORE 19:00 - Parla Riccardo Cucchi: “Mi definisco un privilegiato. Ero un ragazzo di Curva, io ero lì il 12 maggio del 1974 per Lazio - Foggia ascoltando le parole di Enrico Ameri. La stessa cosa l’ho vissuta io, per una serie di vicissitudini incredibili. È stato davvero emozionante poter gridare al microfono quando si è laziali: “Lazio campione d’Italia””.

AGGIORNAMENTO ORE 18:50 - Parla Valerio Spina: “Sulla Lazio non erano state raccontate tutte le storie. Le abbiamo messe insieme per questo motivo. Abbiamo voluto creare un filo con il 15 maggio di 25 anni fa”. Poi prende parola Manuele Baiocchini: “Abbiamo pensato a Russel Crowe, perché tutte le volte che è venuto a Roma si è dichiarato tifoso della Lazio. Abbiamo pensato che attraverso un amico comune potevamo fargli scrivere qualche riga. Alla fine abbiamo deciso che il nostro gladiatore sarebbe stato Riccardo Cucchi”.

Da Formello al Circolo Canottieri Lazio. Continua la presentazione del libro 'Diluvio e Delirio' di Manuele Baiocchini e Valerio Spina in occasione del 25esimo anniversario del secondo Scudetto della Lazio. All'evento sono presenti anche Mauri, Marcheggiani, Orsi, Negro, Baronio, Riccardo Cucchi, Mino Caprio, Pancaro e Massimo Maestrelli.