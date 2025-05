Lazio, Tiribocchi racconta: "Ogni volta che giocavo contro i biancocelesti..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alberto Mariani

Simone Tiribocchi, intervenendo ai microfoni de ilposticipo.it, ha raccontato del suo passato da calciatore e dei confronti contro la Roma e la Lazio, per lui che è cresciuto nelle giovanili biancocelesti, prima di presentare la partita benefica che disputerà a Foggia il prossimo 6 giugno:

"Non mi preparavo in maniera eccessiva, più che altro venivo caricato da amici e parenti. Le partite contro Lazio e Roma erano sempre speciali per me avendo fatto anche le giovanili nella Lazio".

PARTITA BENEFICA A FOGGIA - "Questa gara, come le prime due a Frosinone nelle scorse edizioni, significa poter dare una mano al prossimo. Significa esserci. Cur in campo è un bellissimo progetto, positivo gioioso e poi si gioca a calcio che è la cosa più bella del mondo e dà la possibilità a tutti di poter giocare in uno stadio vero con ex campioni e questo credo sia la forza di questo evento: mettere al centro le persone e il calcio e non renderlo per forza esclusivo e per pochi. Tutto questo diventa un modo per aiutare, per dare una mano ai meno fortunati. Questo progetto nasce per beneficenza, ma rende felice tutti".

