Serie A | Inter - Lazio, dove seguire il match in tv e streaming

Archiviato il pareggio con la Juve, la Lazio torna a concentrarsi sulla corsa Champions e lo fa mettendo nel mirino l’Inter. I biancocelesti voleranno a Milano, domenica 18 maggio alle 20:45 scenderanno in campo a San Siro per affrontare i nerazzurri. Uno scontro diretto cruciale per la lotta scudetto e l’Europa. La partita sarà trasmessa in co-esclusiva sia su Dazn sia su Sky, nei canali dedicati. Inoltre, potrà essere seguito anche in streaming live e on demand su SkyGo, NOW TV e tramite l’app di Dazn o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

