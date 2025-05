Lazio, a Formello ecco la nuova biblioteca: sarà intitolata a Flavio e Francesco

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - 22 anni dopo l'ultima volta l'ex presidente della Lazio Sergio Cragnotti tornerà a Formello in occasione dei 25 anni da quello storico scudetto vinto nel 2000. Per l'occasione ci sarà anche la presentazione del libro "Diluvio e Delirio" e il patron Lotito ne approfitterà anche per inaugurare la nuova biblioteca.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport la biblioteca del centro sportivo verrà intitolata a Flavio e Francesco Rosci, i due gemelli tifosissimi della Lazio scomparsi a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro. Nella giornata di giovedì Lotito organizzerà una festa privata, presso la casina di Macchia Madama, insieme ai campioni d'Italia del 2000 con i festeggiamenti che si concluderanno con l'ultimo atto della mostra "E penso a te" alla Protomoteca del Campidoglio.

