Inter, ma quale turnover! Contro la Lazio ci saranno tutti: out solo Lautaro

RASSEGNA STAMPA - L’impresa col Barcellona ha riscritto il finale di stagione dell’Inter. In sei giorni i nerazzurri si sono presi la finale di Champions e hanno visto riaprirsi, a sorpresa, anche la corsa scudetto, complice il mezzo passo falso del Napoli contro il Genoa. Un cambio di scenario che ha spinto Simone Inzaghi a rivedere la gestione delle ultime tre partite. Contro la Lazio, domenica, non ci sarà spazio per turn-over o calcoli.

Il tecnico nerazzurro vuole puntare anche sul campionato ed è per questo che, come riporta il Corriere dello Sport, a meno di sorprese, in campo ci saranno tutti: da Calhanoglu a Barella, passando per Dimarco, Dumfries, Acerbi e forse anche Thuram, che era rimasto a riposo col Torino. Resta qualche incognita dall’infermeria. Lautaro è out e difficilmente rientrerà prima della finale. Mkhitaryan, Pavard e Frattesi sperano almeno nella panchina. Per Pavard sarà fondamentale iniziare ad accumulare minuti prima di sfidare il PSG. Ma nessuno verrà rischiato inutilmente. Contro la Lazio, quindi, sarà Inter vera.

