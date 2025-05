'Diluvio e Delirio', parla Zaccagni: "Ho scelto la Lazio, ti entra dentro"

Fonte: Dai nostri inviati Carlo Roscito e Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Dalla sala stampa del Centro Sportivo di Formello, in occasione della presentazione di 'Diluvio e Delirio', libro per il 25esimo anniversario del secondo Scudetto della Lazio, ha preso parola il capitano biancoceleste Matta Zaccagni. Queste le sue dichiarazioni: "È vero, la Lazio ti entra dentro, la città ti fa respirare questa cosa. Conoscevo diversi aneddoti di quella stagione, ascoltando il racconto sulla lite tra Couto e Simeone capisco perché ora noi abbiamo i coltelli di plastica (ride, ndr)... L'anno scorso ho fatto una scelta importante per la mia carriera, la lazialità mi ha portato a rimanere qui e sposare questo progetto".

