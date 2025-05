Serie A, volata finale: domenica in campo tutti insieme. Si va verso lo spareggio scudetto?

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Tutte le partite della penultima giornata di Serie A si giocheranno domenica alle 20.45, tranne Genoa-Atalanta, anticipata a sabato sera. Stando al Corriere dello Sport, sarebbe questa la linea decisa dalla Lega, che vuole garantire la contemporaneità dei match per evitare qualsiasi vantaggio tra squadre coinvolte nella lotta scudetto, Champions o salvezza.

L’ipotesi di dividere la giornata in due blocchi (salvezza da una parte, tricolore e coppe dall’altra) è stata scartata durante il Consiglio di Lega di ieri: partite come Parma-Napoli coinvolgono entrambi i fronti e avrebbero potuto alterare l’equilibrio. L'ad De Siervo è stato chiaro: "Si va verso la contemporaneità totale per mettere tutte le squadre sullo stesso piano".

L’ufficialità degli orari per questa domenica è attesa oggi. Sarà uno sforzo importante sul piano organizzativo – arbitri e VAR inclusi – ma necessario. Per la 38ª giornata, invece, si deciderà la prossima settimana, in base ai verdetti già acquisiti.

Nel frattempo, si lavora anche sull’eventualità di uno spareggio scudetto. Per questo, le gare Napoli-Cagliari e Como-Inter potrebbero essere anticipate a mercoledì 21 o giovedì 22 maggio. L’obiettivo è lasciare spazio a un’eventuale sfida decisiva il 24 o 25, senza intralciare la preparazione dell’Inter alla finale di Champions del 31.

L’Inter preferirebbe giocare mercoledì 21, magari alle 18, evitando la sovrapposizione con la finale di Europa League. Occhio però al Cagliari: se i sardi non saranno ancora salvi dopo il prossimo turno, sarà necessario anticipare anche le partite delle squadre coinvolte nella corsa salvezza, per mantenere l’equilibrio fino alla fine.