Lazio, senti Rambaudi: "Contro l'Inter puoi vincere! La carica te la dà..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Siamo ormai agli sgoccioli della stagione 2024/25 e in Serie A è ancora tutto aperto: tra Scudetto, corsa all'Europa e salvezza, a due giornate dalla fine i giochi non sono ancora stati chiusi. La Lazio nel fine settimana volerà a Milano per tentare il colpaccio contro l'Inter, ancora in corsa per lo Scudetto, specialmente dopo lo stop del Napoli contro il Genoa. I biancocelesti si giocano tutto, così come i nerazzurri, ma secondo Roberto Rambaudi, intervenuto a Radiosei, la squadra di Baroni può farcela.

Questo il suo intervento: "Coraggio, voglia, motivazione: tutto questo servirà a Milano. Contro l’Inter la carica, più che il risultato dell’andata, penso la dia la vittoria dell’Atalanta. Una squadra almeno si è staccata nella corsa Champions. Tavares non credo sia in condizione, soprattutto per una partita che devi e che puoi vincere. Io penso che al posto di Zac ci sarà Pedro; lì davanti saranno Isaksen, Dia e Pedro dietro a Castellanos. I terzini? Potrà tornare Hysaj, oppure Marusic trasloca a sinistra con Lazzari a destra".

