Lazio, a "lezione" da Baroni: Fabregas a Formello insieme agli altri tecnici di Coverciano

Formello diventa Coverciano per un giorno. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, tutti gli allenatori del centro sportivo della Nazionale sono ospiti questa mattina nella casa della Lazio per seguire l'allenamento di Baroni. Tra i presenti c'è anche Fabregas, allenatore del Como accostato alla Roma, tra le altre squadre, per la prossima stagione.

