FORMELLO - Lazio, la ripresa: Tavares ancora differenziato

FORMELLO - Due assenti e un calciatore che lavora in modo differenziato. Del primo mini-gruppo fanno parte Pellegrini, squalificato contro l'Inter per il giallo rimediato con la Juventus, e Patric, la cui stagione è terminata a causa di un intervengo alla caviglia. L'allenamento a parte è ancora quello di Tavares. Il portoghese aveva svolto un provino in gruppo mercoledì scorso, poi dal giorno successivo ha ricominciato a faticare in solitaria. Ci sono quattro giorni per capire se riuscirà o meno a tornare nella lista dei convocati. I terzini, con Pellegrini out, saranno quasi sicuramente Lazzari a destra e Marusic a sinistra. Davanti gli altri dubbi: a sinistra non ci sarà Zaccagni (pure lui squalificato), Baroni potrebbe puntare su Pedro oppure riproporre Dele-Bashiru lungo la fascia. Dia verso il ritorno tra i titolari, non è in discussione Castellanos, a sinistra è Isaksen il padron attuale della maglia.