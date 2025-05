Napoli, infortunio Lobotka: finale di stagione a rischio? L'esito degli esami

TUTTOmercatoWEB.com

Lobotka tiene tutti col fiato sospeso, è arrivato l'esito degli esami a cui si è sottoposto dopo l'infortunio rimediato nell'ultima sfida di campionato contro il Genoa. Il centrocampista, fa sapere il club con un comunicato, ha un trauma contusivo/distorsivo alla caviglia destra e ha già iniziato l'iter riabilitativo. Salterà con certezza la gara col Parma, ma proverà a esserci per l'ultima della stagione contro il Cagliari. Una notizia che arriva a pochissime giornate dalla fine in cui tutto è ancora in ballo e la lotta per lo scudetto è apertitissima.

