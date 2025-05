Lazio, Cragnotti: "Abbiamo ribaltato l'egemonia del nord. Spero che Lotito..."

Ospite speciale al Centro Sportivo di Formello, in occasione della presentazione del libro sullo scudetto del 2000 'Diluvio e Delirio', è intervenuto Sergio Cragnotti, storico presidente di quegli anni gloriosi. Ecco di seguito le sue parole:

"Sono cambiati i tempi, è un'altra epoca, forse noi abbiamo vissuto momenti particolari. La Lazio e la Roma volevano uscire da quell'enigma di provincialità che governava il calcio romano. Volevamo ribaltare l'egemonia delle squadre del nord. Volevamo far vivere ai tifosi una nuova era. Ci siamo riusciti grazie a grandi uomini, Tanti sono ora allenatori come Simeone o Inzaghi. Auguro che la Lazio ci possa far rivere certe emozioni. Io sono entrato 35 anni fa per soccorrere la Lazio. Faccio i complimenti a Lotito per come ha migliorato Formello. Spero che il presidente riesca a portare la Lazio sempre più in alto in campo nazionale e internazionale".

