Lazio, Sacchi avvisa l'Inter: "Domenica sarà dura. La squadra di Baroni..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrigo Sacchi, intervenuto ai microfoni della Gazzetta della Sport, ha commentato la partita di domenica sera tra la Lazio e l'Inter, quando verranno messi in palio tre punti fondamentali per i biancocelesti immischiati nella lotta all'Europa e per i nerazzurri in lotta per vincere lo Scudetto e attualmente un punto sotto al Napoli.

"Cercherei di gestire il comprensibile entusiasmo. Ma con un’accortezza: la sfida a San Siro contro la Lazio è molto difficile, e va preparata come una finale di Champions. Il Napoli non mi pare brillantissimo, e in ogni caso non aumenterei i carichi di lavoro, proverei ad alleggerire la pressione. Se fossi all’Inter mi focalizzerei sulle qualità della Lazio e cercherei di trovare le giuste contromisure. l punti di forza del Napoli sono l’organizzazione, il gruppo, lo spirito di sacrificio e il desiderio di compiere un’impresa che entrerebbe nei manuali di storia del calcio. Inzaghi dovrà cercare di bloccare le iniziative verticali della Lazio, squadra che gioca molto bene al calcio".

