Lazio, Gualtieri: "Flaminio? Se tutto andrà bene, ci sarà anche..."

Il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, è intervenuto ai microfoni di La7 per parlare dei lavori per il nuovo impianto dello stadio della Roma. Il primo cittadino però, si è espresso anche sul progetto della Lazio, intenzionata a riqualificare il Flaminio per renderlo la nuova casa del club e dei tifosi. Queste le sue considerazioni: "La Lazio ha avviato il procedimento e se tutto andrà bene ci sarà anche l'altro stadio. Noi non diremo mai di no a chi vuole realizzare dei progetti utili e belli, senza cubature aggiuntive e facendo grandi parchi".

