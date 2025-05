Lazio, Mattei: "Juve padrona del proprio destino. Roma? Il vero signore..."

Il giornalista Stefano Mattei è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare le polemiche di Atalanta - Roma e le difficoltà della Lazio nel raggiungere il quarto posto. Secondo Mattei, la Lazio può sperare nella Champions, ma dipenderà più dalle altre. Ecco di seguito le sue parole:

ROMA - "Il vero signore si vede nei momenti di difficoltà, non quando le cose vanno bene".

CHAMPIONS - "La Juventus è padrona del proprio destino, con l’Udinese sembrerebbe più facile. La Lazio può sperare, ma i risultati anche in zona retrocessione non sono stati favorevoli per i biancocelesti. La Lazio dovrà guardare la finale di Coppa Italia, che condizionerà anche quello che succederà in campionato, e lo scontro di domenica prossima tra Fiorentina e Bologna. Contro l’Inter sarà quasi impossibile, servirà tenere in vita la partita attraverso le onde radio. Bisognerà sperare che il Napoli possa andare facilmente in vantaggio contro il Parma, per far capire ai nerazzurri che il miracolo è possibile".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.