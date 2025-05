Inter, novità dall'infermeria: le ultime in vista della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Novità dall'infermeria per l'Inter, in vista del big match contro la Lazio. I nerazzurri ospiteranno i biancocelesti a San Siro domenica 18 alle 20:45, una gara che in palio mette molto di più dei tre punti. Il tecnico piacentino, contrariamente a quanto aveva detto in conferenza stampa dopo la sfida col Torino, potrebbe recuperare qualche giocatore. L'unico certo del forfait è Lautaro Martinez, mentre Pavard, Frattesi e Mkhitaryan potrebbero accomodarsi in panchina.

