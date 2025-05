Juve, stagione finita per Kalulu: la decisione del giudice sportivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giudice sportivo ha emesso il suo verdetto e Kalulu non è stato risparmiato. Il difensore è stato espulso al 60° minuto di Lazio - Juve "per avere, al 15° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una manata alla nuca un calciatore avversario”, il gesto proibito nei confronti di Castellanos gli è costato una squalifica di due giornate e dunque, la sua stagioni è da considerarsi conclusa.

