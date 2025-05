Lazio, due squalifiche pesanti e tre ammoniti: le decisioni del giudice sportivo

All’indomani del posticipo tra Atalanta e Roma, valido per il 36° turno di Serie A, il giudice sportivo ha reso note le sue decisioni in merito. In casa Lazio, che ha affrontato la Juve all'Olimpico, è stata confermata la squalifica di una giornata effettiva di gara per Pellegrini “per comportamento non regolamentare in campo” e per Zaccagni che dovrà pagare anche un’ammenda di 1.500 euro in quanto capitano “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara”. Entrambi erano diffidati. Inoltre, sono state convalidate anche le ammonizioni nei confronti di Castellanos, Vecino e Guendouzi “per proteste nei confronti degli ufficiali di gara”.

