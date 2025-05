Calciomercato Lazio | Fazzini nel mirino di due club di Serie A: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La telenovela tra Jacopo Fazzini e la Lazio è stata tra le protagoniste del mercato di gennaio. Il classe 2003 è tra i giovani più promettenti del panorama italiano e oggi è centrale nel progetto Empoli. Proprio grazie a lui e alla sua rete, il club toscano ha battuto il Parma nello scontro diretto, donandogli così ancora delle chance per poter rimanere in Serie A.

Il centrocampista è ancora al centro di un'interesse di mercato che coinvolge più club nel massimo campionato italiano. Come già detto, la Lazio è stata molto vicino ad acquistarlo durante l'ultima finestra di mercato, ma l'offerta non ha soddisfatto la richiesta del presidente Corsi e quindi la faccenda si è conclusa con un nulla di fatto. TuttoSport racconta come anche il Napoli è stato molto vicino al centrocampista, prima di preferigli Billing del Bournemouth; così come la Fiorentina, che gli ha poi preferito Folorusnho, prelevandolo proprio dal club partenopeo. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, Napoli e Fiorentina potrebbero tornare su Fazzini durante la prossima finestra di mercato, soprattutto se dovesse concludere il campionato da protagonista.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.