Napoli, svelato il futuro di Conte? Le parole di Oriali lasciano pochi dubbi

In estate partirà il consueto valzer delle panchine e il nome di Antonio Conte, attualmente in lotta per riportare lo scudetto a Napoli, è tra quelli più ambiti. È stato accostato a ogni big italiana, ma per il momento vuole rimanere concentrato sul rush finale. A dare un indizio importante è stato Gabriele Oriali che, come riportato dal quotidiano La Verità, avrebbe confidato a dei suoi amici di Milano e Coverciano: "Questa volta non posso andare dove va Antonio…".

La frase è di facile interpretazione e tramite la logica si può dedurre che il futuro di Conte è molto probabile sia alla Juventus. Il passato di Oriali è a tinte nerazzurre, per questo motivo non potrebbe seguirlo nello staff della società bianconera. Intanto, il presidente De Laurentiis si starebbe cautelando con Massimiliano Allegri, ma per il momento è solo un'indiscrezione. Non resta che aspettare il termine della stagione e vedere cosa accadrà.

