VAR, per la prima volta un intervento contro la Roma: il dato assurdo in Serie A

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il VAR toglie un rigore alla Roma. Tante polemiche, solo giallorosse, per il penalty negato alla squadra di Ranieri nel match contro l'Atalanta. Decisivo, poi, il gol di Sulemana per la vittoria nerazzurra. Nel post partita il tecnico romanista si è lamentato a lungo sull'intervento della tecnologia in occasione del presunto fallo su Koné. Si tratta, in realtà, del primo episodio a sfavore per la Roma con l'utilizzo del VAR in questa stagione di Serie A. È arrivato praticamente a fine campionato, alla terzultima giornata. Prima di ieri sera la sala di Lissone non si era mai pronunciata contro i giallorossi. Anche se alle ultime battute, il parziale è cambiato.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.