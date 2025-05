"Insieme per Fily", tante stelle per la gara benefica: presente anche un calciatore della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Bella e importante iniziativa quella promossa da Luca Caldirola in collaborazione con Sportitalia. Lunedì 26 maggio alle ore 18.30 presso lo Sportitalia Village, Verano Brianza, si terrà infatti una gara benefica che ha come obiettivo quello di raccogliere fondi per la ricerca contro il tumore pediatrico osteosarcoma con “Insieme per Fily”.

Tantissimi ex calciatori di Serie A, campioni dello sport, youtuber e cantanti che prenderanno parte e tra loro ci sarà anche ilc calciatore della Lazio Nicolò Rovella. La partita verrà trasmessa su SoloCalcio, canale 60 DTT.

