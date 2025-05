La Lazio vola in trasferta: e ora Baroni punta un record di Inzaghi

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Male in casa, con una sola vittoria da novembre; da urlo in trasferta, con 11 vittorie in campionato. È la doppia faccia di questa stagione della Lazio, ancora in corsa per l'Europa fino alla fine. Serviranno degli incastri particolari per raggiungere la Champions League, ma tutto è ancora possibile.

La cosa più importante sarebbe vincere le prossime due partite, contro Inter e Lecce. Proprio un successo domenica, a San Siro, consentirebbe a Baroni di eguagliare il record delle 12 vittorie fuori casa di Simone Inzaghi (suo avversario), realizzato nella stagione 2017/18. Si tratterebbe di un risultato storico, che va a inserirsi in un finale da brividi (anche per lo Scudetto).

