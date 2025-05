Lazio, Baroni studia il piano anti-Inter senza Zaccagni e Pellegrini

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il finale di stagione della Lazio è tutto da vivere e promette scintille. L'ultima giornata ha cambiato le carte in tavola non solo nella lotta al quarto posto ma anche per quella che riguarda il titolo. Situazioni che si intrecciano e che lo faranno anche il prossimo weekend quando la Lazio volerà a San Siro per sfidare l'Inter.

La squadra, dopo la conquista della finale di Champions, ha di nuovo la chance di poter vincere il titolo e il match contro la squadra di Baroni sarà decisivo per entrambe in chiave scudetto e quarto posto.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport il tecnico della Lazio dovrà fare i conti anche con le assenze e soprattutto quella di Pellegrini e Zaccagni, entrambi squalificati. Per questo con molta probabilità la scelta ricadrà su Pedro, in vantaggio su Noslin, che partirà dal primo minuto con Isaksen a destra e Dia al centro pronto a riprendersi una maglia da titolare dopo l'inizio in panchina contro la Juve.

