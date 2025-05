Lazio, Caso: "Il campionato è aperto. Contro l'Inter bisogna pensare a..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Mimmo Caso ha commentato la lotta europea dopo gli ultimi risultati della trentaseiesima giornata e l'impegno della Lazio contro l'Inter di domenica sera.

"Un campionato bellissimo. Dalla coda alla cima è tutto aperto. L'Atalanta ha dato una bella botta in favore della Lazio e della Juve. La Roma non è detto che sia fuori. La Lazio può essere arbitro di uno Scudetto, ma anche del proprio destino. Avrà poi il Lecce, ma non se la porta da casa. La Lazio non deve guardare all'Inter, deve pensare a vincere la partita. Sarà una partita difficilissima, Inzaghi saprà come giocarsela, a Torino ne ha lasciati parecchi fuori squadra, però la Lazio non ha niente da perdere e giocarsi il tutto per tutto".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.