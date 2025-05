Lazio | Scudetto 2000, Salas: “Gli anni migliori della mia carriera. Eriksson e Mihajlovic..." -VIDEO

Fonte: Dai nostri inviati Carlo Roscito e Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

È in corso la festa per celebrare lo scudetto vinto dalla Lazio nel 2000 e tra gli ospiti, Marcelo Salas. L’ex biancoceleste ha raccontato ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista le emozioni di quella stagione: “Sono stati i migliori anni della mia carriera, abbiamo vinto con la Lazio dopo 25 anni. È stato meraviglioso, per me è sempre un piacere tornare a Roma. I miei figli sono nati qui , sono molto legato alla città e alla gente. È molto importante essere qui oggi e sono molto contento”.

“Eriksson? È stato molto importante per me, per la squadra e per la città. Con lui abbiamo vinto tanto, è stato un grande allenatore e non solo per noi, anche per la sua gente. Non è bello per noi che non sia qui stasera, come lui anche Mihajlovic che mi ha aiutato tanto quando sono arrivato. Sappiamo che saranno con noi sicuramente e dobbiamo gioire sempre”.

