Lazio, la società celebra gli "Indimenticabili": il post social - FOTO

WEBTV PAGELLE EMPOLI-LAZIO: GOL IMME-DIA-TO! GIGOT PRONTO, HYSAJ INGENUO MANDAS 6: La sua gara inizia con un colpo violento alla testa subìto da Colombo. Non deve compiere parate complicate. HYSAJ 5,5: Stop, testa alta e lancio preciso sul petto di Dia: ha grande merito sul vantaggio immediato della Lazio. Poi però non si... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | MARCOS ANTONIO, IL SAN PAOLO VUOLE PROLUNGARE IL PRESTITO: I DETTAGLI Nell'ultima sessione estiva di calciomercato, Marcos Antonio si è trasferito a titolo temporaneo dalla Lazio al San Paolo. Per trattenere il giocatore oltre la scadenza del prestito, il club paulista dovrebbe versare i 5 milioni di euro del diritto di riscatto...