RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, la celebrazione dello Scudetto del 2000: le parole dei protagonisti - FT&VD

Dai nostri inviati Carlo Roscito e Andrea Castellano

AGGIORNAMENTO ORE 23:15 - Dopo il taglio della torta e le foto di rito si chiude la splendida serata alla Casina di Macchia Madama.

AGGIORNAMENTO ORE 23:10 - A chiudere la serata sul palco anche il presidente della Lazio Claudio Lotito: "La Lazio è la prima squadra in Italia che sta mandando in live la radio della Lazio, l’app della Lazio, tutto in contemporanea insieme a Sportitalia e Dazn. Abbiamo fatto delle cose perché abbiamo a cuore che quello che abbiamo fatto non si disperda. Sul campo mi auguro che i ragazzi di oggi facciano quello che avete fatto voi, che avete vinto meno di quello che potevate vincere per la qualità tecnica dei giocatori. Ma il calcio dipende da tanti fattori imponderabili. Quello che è emerso in modo chiaro è che eravate una squadra unita e compatta, una squadra viva che combatteva quando voleva ottenere i risultati. Noi ci stiamo attrezzando, abbiamo costruito una società forte proiettata nel futuro che ha cuore il fatto di preservare il passato e quello fatto dai miei predecessori. Ho visto Sergio questa settimana e io sono qui proprio perché lui mi ha preceduto. Il futuro esiste se c’è un passato. Ci stiamo attrezzando perché io sono abituato a ragionare come le formiche e non come le cicale. Abbiamo creato le condizioni affinché i vostri successori possano fare il meglio. Bisogna crederci, avere la voglia di crederci e di dimostrarlo e di lavorare insieme per raggungere gli obiettivi. Ci battiamo per questi colori indimenticabili di un club che dal 1900 preserva determinati valori".

AGGIORNAMENTO ORE 23:05 - Momento finale dell'evento con foto di rito e torta biancoceleste da gustare tutti insieme.

AGGIORNAMENTO ORE 23:00 - Piccolo aneddoto svelato da Marcolin sul presidente Cragnotti: "Cragnotti era un presidente di poche parole ma quando parlava diceva sempre una cosa “Tu sei il presidente della tua azienda e quindi devi portarla al massimo”. Non è mai stato critico nei confronti della squadra, non ha mai detto qualcosa fuori luogo ma il giorno dello scudetto è diventato uno di noi. Abbiamo visto un Sergio Cragnotti in uno di noi”.

AGGIORNAMENTO ORE 22:55 - Immancabile anche Riccardo Cucchi, celebre voce che annunciò la vittoria della Lazio quel 14 maggio: "Ero un radiocronista del servizio pubblico, arrivare a quel giorno e poter gridare 'Lazio Campione d’Italia' rimarrà impresso nel mio cuore per tutta la vita. Io ho un figlio laziale che era allo stadio Olimpico ed era in campo ad attendere ed era molto arrabbiato con me perché dovevo fare Perugia-Juventus. Successe quello che nessuno poteva prevedere. Se c’è un Dio del calcio ha fatto la cosa giusta".

AGGIORNAMENTO ORE 22:31 - Direttamente dall'Argentina, in collegamento con una videochiamata, ha parlato anche Veron. (CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI)

AGGIORNAMENTO ORE 22.30 - Arriva anche un il video-messaggio di un altro protagonista di quella squadra straordinaria, il Cholo Simeone: “Scusate per l’italiano, non è mai stato buono (ride, ndr). Volevo essere vicino a tutti voi, è una giornata molto importante, è passata tanto tempo da quella bellissima vittoria, quella straordinaria domenica. Volevo esservi vicino. Un saluto a tutti, vi mando un abbraccio col cuore”.

AGGIORNAMENTO ORE 22.20 - Momento dei portieri: Marchegiani e Ballotta. Il secondo a ricevere il testimone dal primo: “Sai che giocherai delle partite, ma non sai quali. Ma comunque tutte le partite sono importanti: ho giocato contro Juve e Roma ma poi ci sono state anche parole minori. Clean sheet? Il mister doveva vedere certe cose (ride, ndr)". Poi è il turno di Couto: "Un gruppo molto forte, con grande personalità, caratteri tutti diversi ma in campo avevamo una forza tremenda e lavoravamo nella stessa direzione. Sono arrivato insieme a De La Pena, c’è stata una presentazione molto importante a Formello, io mi ero trovato in mezzo a questa situazione. Sono stati qui otto anni, cinque anni a un livello, tre a un livello più tranquillo. Mi sono divertito tantissimo”. Infine, Marchegiani: "Mi faccio male in maniera abbastanza seria e subentra Marco. Nel tempo sono arrivati grandi campioni che ci hanno permesso dir aggiungere i traguardi, sono orgoglioso di aver iniziato quando la Lazio non era quella del 2000. Con innesti mirati avevamo costruito uno zoccolo duro che poi è tornato utile con l’arrivo di questi campioni che ci ha permesso di fare il salto di qualità”.

AGGIORNAMENTO ORE 22.10 - Momento molto emozionante con un video delle migliori giocate e dei gol di Sinisa Mihajlovic. Sul palco ecco quindi la moglie Arianna e i figli Dusan e Nicholas. A prendere parole Arianna: "Emozione unica, per me sono stati anni indimenticabili. Sono molto emozionata grazie a tutti davvero”.

AGGIORNAMENTO ORE 21:46 - È salito sul palco Nando Orsi che ha raccontato alcuni momenti di quell'annata: "Lo scudetto ho pensato lo abbiamo vinto dopo il gol di Matias da 50 metri. Eriksson disse ‘Forse dobbiamo cambiare qualcosa’, ogni volta che dovevamo fare la formazione mi diceva “Nando che dici?”, oppure parlava con Luciano Spinosi che era il suo vice. Era un bel gruppo quello che stava dietro alla squadra, con giocatori straordinari. Era una rosa di 31 giocatori di una statura incredibile. Devo dire due cose: Simeone, Veron, Nesta, Marchegiani meravigliosi ma dove tutto è cominciato in Coppa Italia Lazio - MIlan, a un certo punto Eriksson decise di far entrare Gottardi che da lì svoltò la storia della Lazio. Da lì, uno scudetto e sette coppe. Ballotta, quando subentrò, fece un’annata straordinaria".

AGGIORNAMENTO ORE 21.40 - Tra i presenti anche Roberto Mancini che è tornato sul gol di tacco segnato contro il Parma (CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI COMPLETE)

AGGIORNAMENTO ORE 21.30 - Ai microfoni ufficiali ecco le parole del tecnico della Lazio Women Grassadonia: "Emozione grandissima. Alla prima di campionato, stadio pieno. Si capiva che la Lazio avrebbe fatto un campionato importante, è stata una cavalcata bellissima. Campionato equilibrato, ricordo con grande piacere l’emzoione della prima di campionato in uno stadio stracolmo. Per la Lazio è stata davvero una stagione superlativa. Se erano i più forti? I numeri dicono questo”.

AGGIORNAMENTO ORE 21.15 - Altri due protagonisti sul palco: Marchegiani e Salas. Prima le parole dell'ex portiere: “Era una squadra forte, vincere contro il Manchester United ci ha permesso di far accorgere tutta Europa, non solo l’Italia, di quello che fosse la Lazio. Avevamo fatto due cammini nelle coppe europee negli anni precedenti, quella vittoria però è stata qualcosa di incredibile”. Poi il 'Matador': “È stata uno dei miei momenti più importanti della mia carriera, dopo il Mondiale. Abbiamo vinto una Coppa storica per la squadra, per la società, per me. Battere lo United era un sogno. Non ero partito titolare, avevo avuto un piccolo problema col mister, ero in panchina. Grazie mille per l’invito, per esser parte di questa storia importante che è quella della Lazio”.

AGGIORNAMENTO ORE 21.00 - Salgono sul palco Paolo Negro, Giuseppe Favalli e Guerino Gottardi. Momento amarcord per tutti e tre, a partire da Nego: “Il gol a cui sono più affezionata? Primo gol in Champions League della Lazio a Roma contro la Dinamo Kiev”. Poi Gottardi e la rete contro la Roma: “È stata una bella cosa, anche se poi abbiamo preso un gol beffardo. Se sono ricordato più per quel gol o per quello al Bernabeu? Sicuramente per quello nel derby”.

AGGIORNAMENTO ORE 20.45 - Il primo a salire sul palco è Marco Baroni (CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI COMPLETE)

AGGIORNAMENTO 20.30 - Anche Patric e Pino Insegno sono arrivati a Casina di Macchia Madama per la festa dei 25 anni dallo Scudetto della Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 20:26 - Arrivato anche Provedel insieme alla fidanzata, Ludovica Martino, seguito da Couto e Salas.

AGGIORNAMENTO ORE 20:10 - Arrivati in questi minuti anche Baroni, Pellegrini con la fidanzata, Marchegiani e la moglie, la famiglia Mihajlovic, Favalli, Negro e Ballotta. Presente anche Zaccagni.

AGGIORNAMENTO ORE 20:05 - Pian piano stanno arrivando tutti gli ospiti all'evento. Oltre a Marcolin, già dentro la sala, è arrivato Provstgaard con la compagna, seguito da Mancini e Gottardi. Poi, la Lazio Women accompagnata dal mister Grassadonia.

Continuano le celebrazioni per il 25esimo anniversario del secondo Scudetto della Lazio. Da Formello al Circolo Canottieri Lazio di martedì, con la presentazione del libro 'Diluvio e Delirio', fino alla Casina di Macchia Madama, in zona Stadio Olimpico, questa sera alle ore 20. È in programma infatti una cena di gala in cui sono attesi diversi ex calciatori, e non solo, della squadra che il 14 maggio del 2000 ha scritto la storia. L'evento 'Indimenticabili' sarà visibile sui canali ufficiali biancocelesti, oltre che su Dazn (in VOD) e in chiaro su Sportitalia. Di seguito le foto e i video de Lalaziosiamonoi.it.

