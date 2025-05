Inter, il dato sul possesso palla e i passaggi spaventa: Lazio avvisata

TUTTOmercatoWEB.com

In quest'annata Simone Inzaghi conduce l'Inter come una squadra dominante nel gioco e letale sotto porta. I nerazzurri, come riporta Fc Inter News, contano 612 sequenze da almeno 10 passaggi, più di chiunque altro in Serie A, con 11 gol nati da queste azioni manovrate: nel campionato italiano nessuno ha fatto meglio.

La squadra di Inzaghi inoltre, come evidenzia Opta, vanta un possesso palla medio del 59.9% a partita. Non solo, la rete di Zalewski contro il Torino ha portato infatti a 19 i marcatori differenti in campionato. Si tratta di un nuovo record assoluto nella storia nerazzurra: superati i 18 delle stagioni 2007/08 e 2019/20.

