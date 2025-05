Inter-Lazio, l'arbitraggio fa già discutere: la polemica che impazza sui social

TUTTOmercatoWEB.com

Sono già iniziate le prime polemiche in vista di Inter-Lazio, ma a far rumore non sono di certo le parole dei tifosi delle due squadre, bensì quelle dei sostenitori del Napoli, squadra immischiata insieme ai nerazzurri nella corsa allo Scudetto con un solo punto a separarli a due giornate dalla fine. In particolar modo, le discussioni nascono da alcune dichiarazioni che l'arbitro Marco Guida aveva rilasciato qualche settimana fa a Radio CRC, quando il direttore di gara aveva dichiarato:

"Io e Maresca abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli. Possiamo arbitrare tranquillamente a Napoli e potrebbe anche avvenire - diceva il fischietto campano -, ma vivo in città e la mattina devo andare a prendere i miei figli e voglio stare tranquillo. Quando ho commesso degli errori non era così sicuro passeggiare per strada così come andare a fare la spesa".

Lo stesso fischietto di Torre Annunziata, però, è stato scelto dal designatore arbitrale Gianluca Rocchi per ricoprire il delicato ruolo di AVAR nella partita di domenica sera Inter-Lazio, al fianco del VAR Di Paolo. Un ruolo delicato in una partita che può delineare le sorti del campionato tanto nella lotta Champions, quanto in quella Scudetto. Per questo motivo nascono le polemiche dei tifosi napoletani che, sui social network, si sono domandati come possa un arbitro rifiutarsi di dirigere le partite del Napoli, ma accettare a cuor leggero di far parte della squadra arbitrale che dirigerà la partita dell'Inter.

