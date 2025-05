Inter e Napoli, Cruciani sullo scudetto: "Lazio più forte del Parma, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Giuseppe Cruciani, intervenuto durante Area Fritta, podcast di Chiamarsi Bomber, ha commentato la lotta scudetto tra Inter e Napoli concentrandosi sulle rispettive avversarie nel prossimo turno: Lazio e Parma. Ecco di seguito le sue parole: "Il pareggio contro il Genoa può pesare sulla testa del Napoli. Per lo scudetto direi 55% Inter e 45% Napoli, visto che la squadra di Conte si trova di fronte una montagna, il Parma. Al contrario, l'Inter affronta la Lazio, che sicuramente è sulla carta più forte del Parma ma, in caso di buone notizie dal Tardini, l'Inter avrebbe la motivazione per tornare in testa. In questo momento l'inerzia è tornata dalla parte dei nerazzurri. L'ultima giornata non la considero nemmeno, faranno tre punti entrambe. Como è praticamente Milano, ci saranno 10.000 interisti. Se servono tre punti all'Inter..."