Lazio, Brocchi e l'anniversario dell'addio al calcio: dal 26 maggio al tributo dei tifosi - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un gladiatore per la Lazio. Cristian Brocchi circa 12 anni fa ha appeso gli scarpini al chiodo, dedicendo così la sua carriera calcistica. Da sempre un punto di riferimento per l'ambiente e i per i giovani. Conclude la sua carriera nella partita più importante per la Lazio: quella del 26 maggio quando i biancocelesti vinsero contro la Roma e alzarono la Coppa Italia al cielo, dove solo le aquile possono volare.

La sua storia d'amore con la Lazio ha inizio nel 2008, quando Brocchi debutta in occasione della vittoria per 4-1 a casa del Cagliari, nel 2013, dopo aver totalizzato 111 presenze e aver segnato 2 gol, la carriera dell'ex Lazio arriva al capolinea. Oggi Cristian ricorda l'anniversario dell'addio dato al mondo del calcio, ma non solo.

L'ex centrocampista mette in risalto soprattutto il profondo amore, quello più autentico, mostrato dai tifosi biancocelesti nei suoi confronti. Tramite un post social, Brocchi ha ringraziato la sua amata Lazio e tutto ciò che ha gravitato intorno all'ambiente biancoceleste: "Qualche anno fa , oggi , lasciavo il calcio giocato e il tributo che mi regalò il popolo laziale non lo dimenticherò mai". A seguire il video emozionante:

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.