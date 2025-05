Inter, Sabatini avvisa: "La Lazio se trova la giornata è difficile da battere"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Il ds Walter Sabatini, con un passato tra Lazio, Roma, Palermo e non solo, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per dire la sua sulla lotta scudetto. In particolare, Sabatini ci ha tenuto ad avvisare l'Inter della pericolosità della Lazio, avversario ostico che secondo lui può compromettere la corsa a un titoo che comunque si dovrebbe decidere all'ultima giornata. Ecco di seguito le sue parole:

"Scudetto? Credo si deciderà all’ultima giornata. Parma non sarà una passeggiata per il Napoli. E l’Inter dovrà vedersela con la Lazio… La Beneamata rischia di non vincerla. La Lazio se trova la giornata è difficile da battere. Saranno due partite da metterti sotto shock, sia se sei un tifoso sia un dirigente di queste squadre".

