FORMELLO - Lazio, Tavares torna in gruppo! Isaksen ancora out: il punto

FORMELLO - Un rientro lieto e un'assenza che preoccupa. La notizia della mattinata è il ritorno in gruppo di Nuno Tavares. Si è allenato interamente con la squadra prendendo parte anche alle prove tattiche anti-Inter, una novità rispetto agli ultimi giorni. Se darà continuità al suo lavoro da qui a sabato, sarà convocato.

È rimasto ancora a riposo invece Isaksen, fermo da ieri per un problema muscolare. Andrà valutato, è a rischio in vista di San Siro dove mancheranno già Zaccagni e Pellegrini (oggi ancora fuori) per squalifica. Baroni per sostituirlo sulla destra sta pensando a Pedro, con a sinistra uno tra Noslin e Dele-Bashiru. Sono certi del loro posto Dia e Castellanos.

In mediana ci sono pochi dubbi sulla coppia Guendouzi e Rovella. Al centro della difesa invece giocheranno nuovamente Romagnoli e Gila, con Gigot (a riposo in mattinata) che partirà dalla panchina. Sui terzini dipende tutto dalle condizioni di Tavares, che se dovesse dare risposte positive potrebbe anche partire dall'inizio. Altrimenti pronti Marusic a sinistra e Lazzari a destra (più avanti di Hysaj). In porta ancora Mandas (assente sul campo Provedel, oltre a Patric che ha terminato da tempo la sua stagione).