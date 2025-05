Lazio, Ndoye nella storia come...Gottardi! Ecco il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Un gol che entra di diritto nella storia quello siglato ieri sera da Dan Ndoye. Non solo per aver regalato la Coppa Italia al Bologna dopo 51 anni, ma anche per altri due motivi in particolare. Infatti, come riporta TMW, Ndoye è il secondo calciatore della storia rossoblù a segnare in finale di Coppa Italia dopo Giuseppe Savoldi. Era la stagione 1973-74 e sempre all’Olimpico, contro il Palermo, Savoldi decise proprio l'ultimo successo nella competizione dei felsinei.

L'altro motivo per cui Ndoye è entrato nella storia è più particolare e coinvolge anche la Lazio: l'esterno del Bologna è solo il secondo calciatore svizzero a segnare in finale di Coppa Italia in tutta la storia della competizione. Il primo fu Guerino Gottardi, protagonista con la Lazio nella finale del 1997-98, guarda caso ancora contro il Milan.

