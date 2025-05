Lazio, dalla trasferta vietata contro l'Inter all'ultima contro il Lecce: lo sprint finale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

I tifosi laziali residenti nel Lazio non potranno volare a Milano per gustarsi la gara contro l'Inter. Neanche il gemellaggio storico ha "aiutato" il popolo biancoceleste ed è quindi confermatissimo il decreto del Ministro degli Interni del 15 aprile che blocca di fatto le trasferte per i supporters di entrambe le sponde della Capitale a seguito degli scontri al derby.

Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, solo i tifosi laziali residenti al di fuori della regione Lazio potranno recarsi al Meazza per assistere alla gara contro l'Inter. A ribadirlo anche un comunicato ufficiale sul sito ufficiale del club. Si attendono anche le istruzioni per quanto riguarda il match dell'Olimpico contro il Lecce: sarà ancora garantita la contemporaneità di tutte le partite anche in questa ultima giornata conclusiva del campionato di Serie A.

