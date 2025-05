Lazio, a San Siro un’Inter con l’anima doppia: rotazioni e rientri per Inzaghi

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - L’Inter si prepara al delicato incrocio con la Lazio, uno snodo cruciale sia per la corsa scudetto che per le ambizioni europee dei biancocelesti. A pochi giorni dal match, Simone Inzaghi lavora per bilanciare le forze in campo tra titolari, seconde linee e il countdown verso la finale di Champions.

La situazione in infermeria regala notizie contrastanti. Lautaro Martinez, ancora alle prese con l’elongazione muscolare riacutizzata dopo la semifinale contro il Barcellona, continua a lavorare a parte e difficilmente sarà in campo domenica.

Diverso il discorso per Pavard, Frattesi e Mkhitaryan, che già da oggi potrebbero riaggregarsi parzialmente al gruppo e si candidano a una convocazione per domenica, almeno per la panchina. Tra i titolari attesi dal 1’, probabile il ritorno di Calhanoglu in cabina di regia, dopo il breve spezzone giocato contro il Torino. In dubbio invece Dumfries, assente ieri per motivi personali ma atteso ad Appiano nella giornata odierna.

