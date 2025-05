Inter, parla Moratti: "Contro la Lazio non sarà facile, ma in casa..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - È diventata una lotta punto a punto quella tra Napoli e Inter per lo Scudetto. Ora, alla penultima giornata di campionato, i partenopei affronteranno il Parma, mentre i nerazzurri accoglieranno la Lazio a San Siro. Di questo ha parlato l'ex presidente Massimo Moratti ai taccuini de La Gazzetta dello Sport: "Parma? Chivu è bravissimo. Per il Napoli non sarà una gara facile. Come per noi con la Lazio, ma giochiamo in casa. Io ci credo".

